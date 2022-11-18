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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:41

В Кировской области мобилизованных освободили от уплаты транспортного налога

Мера поддержки распространится на все зарегистрированные автомобили
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В Кировской области приняли законопроект, освобождающий мобилизованных от уплаты транспортного налога

В Кировской области приняли законопроект, освобождающий мобилизованных от уплаты транспортного налога

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мобилизованные кировчане освобождаются от уплаты транспортного налога за 2021 год. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, с инициативой выступил глава региона Александр Соколов.

Сообщается, что мера поддержки коснется следующих граждан:

- призванных на военную службу по мобилизации;

- заключивших контракты о прохождении службы не ранее 24 февраля 2022 года;

- заключивших контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Налоговая льгота распространится на все зарегистрированные транспортные средства. Напомним, что мобилизованным Кировской области также предоставят отсрочку на уплату имущественных налогов.