Мобилизованным Кировской области предоставят отсрочку на уплату налогов

Отсрочка на уплату налогов действует для мобилизованных с 2022 года. Фото: admkirov.ru

Как сообщили в горадминистрации, для мобилизованных граждан Кировской области предоставляется отсрочка по уплате имущественных налогов.

Оплачивать налоги необходимо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания службы. Новое уведомление направят военнослужащему после получения информации о его увольнении.

Кроме того, вносить платежи можно равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы.

Отметим, заплатить налоги можно любым удобным способом:

- через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

- «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- сервис сайта ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»;

- портал Госуслуг;

- с помощью банковских терминалов самообслуживания или отделений банков.

В департаменте финансов напомнили, что для граждан действует единый срок уплаты имущественных налогов - не позднее 1 декабря текущего года.