Мобилизованным Кировской области предоставят отсрочку на уплату налогов

Отсрочка на уплату налогов действует для мобилизованных с 2022 года. Фото: admkirov.ru
Как сообщили в горадминистрации, для мобилизованных граждан Кировской области предоставляется отсрочка по уплате имущественных налогов.
Оплачивать налоги необходимо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания службы. Новое уведомление направят военнослужащему после получения информации о его увольнении.
Кроме того, вносить платежи можно равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы.
Отметим, заплатить налоги можно любым удобным способом:
- через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
- «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- сервис сайта ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»;
- портал Госуслуг;
- с помощью банковских терминалов самообслуживания или отделений банков.
В департаменте финансов напомнили, что для граждан действует единый срок уплаты имущественных налогов - не позднее 1 декабря текущего года.