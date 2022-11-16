«Дети забывали дышать...»: так кировчане приняли спектакль «Дикие лебеди» московского «Театра на ПЕСКЕ»

Историю про девушку Эльзу и ее 11 братьев, превращенных злой ведьмой в лебедей, представили на сцене Кировского драмтеатра всего два артиста. Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА.

Этот необычный спектакль открыл 14 ноября международный театральный фестиваль «Вятка - город детства» в Кирове. На самом деле привезли постановки не только для детей. Сдается мне, что их полезно посмотреть и взрослым. Во-первых, чтобы потом вместе обсудить увиденное со своими чадами. Во-вторых, чтобы на час-другой отключиться от своих взрослых забот.

Так, сказка Андерсена «Дикие лебеди», представленная московским «Театром на ПЕСКЕ», выключила из реальности по щелчку пальца. Нет, с первой песчинкой. Ибо спектакль оказался высокохудожественной песочной анимацией. Кажется, такого в Кирове еще не показывали.

Историю про девушку Эльзу и ее 11 братьев, превращенных злой ведьмой в лебедей, представили на сцене Кировского драмтеатра всего два артиста. Художник непрерывно рисовала на столе песком, изображение постоянно менялось и транслировалось при этом на большой экран. Завораживало так, что глаз было не оторвать. Чтец в это время, сидя в луче софита, рассказывал саму сказку, увлекая своим проникновенным голосом в глубь истории, на мой взгляд, весьма неоднозначной, пусть и с хэппи-эндом.

Теперь я знаю, что можно бесконечно смотреть не только на огонь или воду, но еще и на сыплющийся песок.

Зал был полный и аплодировал артистам, вышедшим на поклон. Думаю, что аншлаги будут и на других спектаклях фестиваля. Выбор тем и форм постановок большой. Так что любой найдет спектакль по душе, было бы желание, ну, и свободный билетик.