Фестиваль «Вятка - город детства» в Кирове начался с аншлага

На праздничном открытии фестиваля выступил детский Театр танца «Сюрприз». Фото: предоставлено «Театром на Спасской».

В Кирове стартовал международный театральный фестиваль «Вятка - город детства». Юбилейный, 10-й по счету, он собрал 12 театров России и зарубежья. В течение недели они представят кировским зрителям в общей сложности 24 спектакля. Многие из них отмечены наградами крупных театральных конкурсов и фестивалей.

Привезенные лучшие постановки рассчитаны на детей и подростков разного возраста. Первую показали вчера на сцене Кировского драматического театра. Зрители увидели необычный, песочный, спектакль «Дикие лебеди» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Его представил при полном аншлаге московский «Театр на ПЕСКЕ».

Художник Екатерина Шеффер и артист Алексей Ермаков создали на сцене поистине волшебное зрелище, в которое вовлекли зрителей.

Спектакль «Дикие лебеди» по сказке Ганса Христиана Андерсена представил московский «Театр на ПЕСКЕ». Фото: kirovreg.ru

- И меня, и дочку заворожило изображение на большом экране, оно постоянно трансформировалось, одни прекрасные картины сменялись другими, - рассказала Алена Шулятьева. - Я в восхищении от того, как талантливо работала художник с обычным песком, он буквально оживал в ее руках! Можно сказать, творилась сказка на наших глазах. Дочка потом сказала, что тоже хочет научиться рисовать песком!

Зрители отметили также красивую музыку, сопровождавшую спектакль, и выразительный голос чтеца.

- Впервые видели песочную анимацию вживую. Казалось бы, все знают сказку о принцессе Элизе и ее 11 братьях. Но в таком исполнении она захватила всю нашу семью, как будто в первый раз. Здорово, что такой спектакль привезли в Киров, - поделился Алексей Коврижных.

Исполнительный директор фестиваля, председатель Кировского отделения Союза театральных деятелей Владимир Грибанов: «Надеемся, что фестиваль станет чудесной историей, которая будет интересна и детям, и взрослым». Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

Собственно, это и есть цель фестиваля «Вятка - город детства» - привлечь к театральному искусству широкую аудиторию.

- Мы надеемся, что фестиваль станет замечательной историей, которая будет интересна и детям, и взрослым. Хорошо, если родители посмотрят спектакли вместе со своими малышами - им будет, о чем поговорить, - отметил исполнительный директор фестиваля, председатель Кировского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимир Грибанов.

Всего в ходе фестиваля до 20 ноября можно увидеть работы режиссеров из Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Перми и Кирова.

Помимо спектаклей, предусмотрена полезная образовательная программа, рассчитанная на преподавателей и студентов, артистов театров, детей и подростков.

- Это мастер-классы, лаборатории, практикумы и семинары, направленные на обучение тому, как разговаривать со зрителями о театре. Выступят эксперты в области театральной педагогики и психологии, сценической речи, - уточнил Владимир Грибанов.