В Кировской области педагогам выдали единовременное пособие 50 тысяч рублей

Пособие размером 50 тысяч рублей выплатили сельским учителям региона Фото: Олег ЗОЛОТО

Единовременное денежное пособие выплачивается учителям, преподающим в сельских школах, в том числе учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- Выплата может стать дополнительной мотивацией. Например, покрыть часть затрат на дальнейшее обучение молодого специалиста, если он продолжает повышать свое мастерство, - отмечают преподаватели.

Всего за 2020-2022 годы субсидией были отмечены 109 специалистов области, 40 из них - в текущем году. Напомним, что в преддверии Года педагога и наставника глава региона Александр Соколов поручил проработать меры поддержки преподавателей в 2023 году. В частности, поднять вопрос предоставления жилья для педагогов, которое впоследствии можно приватизировать.