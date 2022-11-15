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НовостиОбщество15 ноября 2022 12:37

В Кировской области педагогам выдали единовременное пособие 50 тысяч рублей

Выплату получили 40 молодых преподавателей сельских школ
Анастасия САЛУН
Пособие размером 50 тысяч рублей выплатили сельским учителям региона

Пособие размером 50 тысяч рублей выплатили сельским учителям региона

Фото: Олег ЗОЛОТО

Единовременное денежное пособие выплачивается учителям, преподающим в сельских школах, в том числе учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- Выплата может стать дополнительной мотивацией. Например, покрыть часть затрат на дальнейшее обучение молодого специалиста, если он продолжает повышать свое мастерство, - отмечают преподаватели.

Всего за 2020-2022 годы субсидией были отмечены 109 специалистов области, 40 из них - в текущем году. Напомним, что в преддверии Года педагога и наставника глава региона Александр Соколов поручил проработать меры поддержки преподавателей в 2023 году. В частности, поднять вопрос предоставления жилья для педагогов, которое впоследствии можно приватизировать.