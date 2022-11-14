В Кировской области введут дополнительные меры поддержки педагогов

В области могут ввести премии за подготовку победителей олимпиад различных уровней, достижения в профессиональной сфере и другие доплаты учителям. Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации правительства области, 2023 год указом Президента РФ объявлен годом педагога и наставника. На еженедельном совещании у губернатора обсудили вопрос повышения социального статуса преподавателя.

Сегодня в Кировской области образовательный процесс идет в 448 школах, где работает 9150 учителей. Светлана Шумайлова, зампред правительства региона, рассказала, что в регионе рассматривают учреждение новых социальных выплат.

Александр Соколов поручил министерству образования проработать и утвердить меры поддержки педагогов.

В их числе - премии за подготовку победителей олимпиад различных уровней, достижения в профессиональной сфере и другие. Глава региона поднял вопрос и о предоставлении служебного жилья для педагогов с последующей его приватизацией.

- Размер социальных выплат надо поднимать. Нужно наших учителей поддержать серьезно, и соответствующие действия должны быть приняты, - подчеркнул Александр Соколов.