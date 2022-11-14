В Кировской области за три дня полиция задержала 39 пьяных водителей

Полиция также задержала более десятка бесправников. Фото: ГИБДД Кировской области

За три дня автоинспекторы пресекли 2039 нарушений ПДД. Статистику с 11 по 13 ноября предоставили в областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, за выходные на дорогах Кировской области правоохранителям попались 39 пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Кроме того, автоинспекторы задержали 11 автомобилистов, не имеющих или лишенных прав.

Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в нетрезвом виде грозит лишение прав на полтора-два года и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение положена уголовная ответственность.

Жители региона могут сообщить о неадекватных водителях на дороге по телефонам 8(8332) 588-888 или 02.

Ранее мы также сообщали, что за эти три дня в регионе произошло 17 аварий, в которых погибли два человека и пострадали девятнадцать. Подробности и причины ДТП можно узнать здесь.