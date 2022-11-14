За три дня в Кировской области произошло 17 автомобильных аварий

В авариях пострадали 19 человек и погибли 2. Фото: ГИБДД Кировской области

С 11 по 13 ноября, по данным Госавтоинспекции, в Кировской области произошло 17 автомобильных аварий, в которых два человека погибли и 19 человек получили травмы.

В Кирове было восемь ДТП, в которых 10 человек получили травмы. 9 аварий произошли на территории Лебяжского, Котельнического, Юрьянского, Оричевского, Кирово-Чепецкого и Нолинского районов. В результате ДТП два человека погибли. Большинство аварий - наезды на пешеходов.

Госавтоинспекция напоминает: в период смены сезонов на дорогах возрастает количество происшествий. Водители, привыкшие к высоким скоростям летом, забывают об осторожной зимней манере управления.

Самыми аварийно-опасными участками в этом случае являются мосты и путепроводы, крутые спуски и подъемы. Необходимо учитывать и интенсивность движения транспорта и соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля.