Вячеслав Симаков попал в первую десятку рейтинга глав субъектов ПФО

Медиаиндекс Вячеслава Симакова составляет 3130. Фото: admkirov.ru

Недавно выбранный глава администрации Кирова Вячеслав Симаков попал в первую десятку среди первых лиц субъектов ПФО. Такой рейтинг за октябрь представила компания «Медиалогия».

Кировский сити-менеджер Вячеслав Симаков оказался на 10 строчке рейтинга из 28 возможных. Его медиаиндекс составляет 3130.

Елена Ковалёва, глава города, напротив, спустилась в рейтинге на две позиции. Она заняла 16 строчку, имея медиаиндекс 1140.

В лидерах медиарейтинга – главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, Казани – Ильсур Метшин и Перми – Алексей Демкин.

Напомним, 31 октября в Кировской городской Думе прошли выборы главы администрации города. Большинство голосов отдали за Вячеслава Симакова, занимавшего должность и.о. сити-менеджера с начала августа.