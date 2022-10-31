Вячеслава Симакова избрали новым сити-менеджером Кирова

Симакова поддержала и конкурсная комиссия. Фото: admkirov.ru

Новым сити-менеджером Кирова стал (вполне ожидаемо) Вячеслав Симаков. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Гордумы.

Ранее за должность главы горадминистрации боролись три кандидата: Вячеслав Симаков, Николай Большаков и Николай Богачев. Последний впоследствии отказался участвовать. Конкурс состоялся 27 октября, где оставшиеся двое кандидатов продемонстрировали знания законодательства, умения, навыки по вопросам организации местного самоуправления, опыт работы, а также деловые и личностные качества. При этом конкурсная комиссия отдала предпочтение Симакову - за «наиболее продуманный и взвешенный взгляд на существующие проблемы и перспективу развития».

В итоге депутаты проголосовали за Симакова практически единогласно: 34 - «за», «против» - 0, воздержались - 2.

- Очень серьезный шаг. Надеюсь, что не подведу население и оправдаю ваш выбор. Спасибо, - сказал новый сити-менеджер.