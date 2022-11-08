Врач, учитель, военнослужащий: кировчане назвали самые благородные профессии

26% кировчан назвали профессию врача самой благородной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В топ-3 благородных профессий 2022 года, по мнению жителей Кировской области, попали медработники, педагоги и военнослужащие. Такие данные приводит популярный сервис по подбору сотрудников.

26% кировчан назвали профессию врача самой благородной в настоящее время. На втором месте - учитель (10% голосов). На третьем - военнослужащий (8%).

6% респондентов самоотверженным считают труд рабочих и спасателей МЧС. По 4% голосов - у пожарных и дворников, по 2% - у инженеров и волонтеров.

Среди других социально значимых специальностей кировчане называли профессию водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.

7% респондентов считают, что в каждой профессии есть нравственные и благородные люди.

Мужчины чаще считают благородным труд рабочих, пожарных и ИТР. Женщины - врачей и учителей.

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