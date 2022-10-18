Менеджер, директор, врач: кому в Кирове готовы платить больше всех

Среди самых высокооплачиваемых вакансий - юрисконсульт и менеджер по продажам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал SuperJob рассказал, каким специалистам в Кирове готовы платить больше всех в октябре 2022 года.

На первом месте в рейтинге - вакансия менеджера по продажам в международной логистической компании. Ему готовы платить от 100 тысяч рублей. Обязанности - переговоры, сопровождение новых клиентов, консультации.

На втором и третьем местах оказались юрисконсульт и директор по стратегии. Оба могут зарабатывать от 70 тысяч рублей в месяц. На четвертом месте - директор магазина. Он будет получать от 57100 до 65200 рублей в месяц.

Последнее место в рейтинге вакансий занимает врач ультразвуковой диагностики: от 50 тысяч в месяц. Работодатель готов предоставить благоустроенную больницу, внеочередное место в детсаду и участие в программе «Земской доктор» с единовременной выплатой в размере миллиона рублей.