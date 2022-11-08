Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 6:56

В центре Кирова подготовили участок для строительства школы

Контракт «под ключ» заключат до конца 2022 года
Роман Коротков
Здание будет рассчитано на 1650 учащихся.

Здание будет рассчитано на 1650 учащихся.

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Глава городской мэрии в ходе планерки у Александра Соколова заявил, что вопросы по строительству школы в Шевелях решились. Об этом сообщает правительство Кировской области.

7 ноября на еженедельном совещании у губернатора Вячеслав Симаков сообщил о важных моментах строительства школы в центральной части города. Участок под школу сформировали. И подготовили градостроительный план. Кроме того, к концу недели администрация заключит контракт с подрядчиком.

По словам Симакова, все вопросы по земельным участкам удалось решить. К маю следующего года запланирована подготовка проекта здания школы. Необходимо также провести государственную экспертизу.

Ранее сообщалось, что контракт «под ключ» на строительство и проектирование новой школы на 1650 мест в Шевелях заключат до конца года.