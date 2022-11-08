В центре Кирова подготовили участок для строительства школы

Здание будет рассчитано на 1650 учащихся. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Глава городской мэрии в ходе планерки у Александра Соколова заявил, что вопросы по строительству школы в Шевелях решились. Об этом сообщает правительство Кировской области.

7 ноября на еженедельном совещании у губернатора Вячеслав Симаков сообщил о важных моментах строительства школы в центральной части города. Участок под школу сформировали. И подготовили градостроительный план. Кроме того, к концу недели администрация заключит контракт с подрядчиком.

По словам Симакова, все вопросы по земельным участкам удалось решить. К маю следующего года запланирована подготовка проекта здания школы. Необходимо также провести государственную экспертизу.

Ранее сообщалось, что контракт «под ключ» на строительство и проектирование новой школы на 1650 мест в Шевелях заключат до конца года.