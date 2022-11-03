В слободе Шевели появится новая школа на 1650 мест

В образовательном учреждении смогут учиться 1650 человек. Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов сообщил о подписании соглашения между правительством Кировской области и министерством просвещения РФ о строительстве школы в центральном районе города Кирова.

Проблема с количеством школьных мест появилась достаточно давно. К сожалению, она в настоящее время так и остается нерешенной.

Губернатор рассказал о том, что данная проблема интересовала родителей учеников. Они задавали вопросы во время прямой линии в сентябре.

- Администрация города получила поручение разобраться в данной ситуации, – сообщил Александр Валентинович. - Кроме того, я встретился с Михаилом Мишустиным и попросил оказать содействие.

Контракт на строительство учебного заведения заключат до конца года. Сооружение введут в эксплуатацию примерно через год.