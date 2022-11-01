Кировчан просят проголосовать за своего народного участкового

Андрей Белорыбкин стал народным участковым Кировской области по результатам голосования. Фото: УМВД по Кировской области

С 1 ноября стартовал последний этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Как мы сообщали ранее, Кировскую область представляет Андрей Белорыбкин, участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 2.

Кировчан просят поддержать своего земляка. Голосование пройдет на сайте «Комсомольской правды» с 1 по 10 ноября. Торжественная церемония награждения победителей состоится 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции. Те участники, которые наберут наибольшее количество голосов, получат дипломы и призы.

Проголосовать за народного участкового из Кировской области можно здесь.