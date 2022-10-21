Народный участковый Кировской области Андрей Белорыбкин: «Должность обязывает постоянно взаимодействовать с людьми»

Андрей Белорыбкин стал народным участковым Кировской области по результатам голосования. Фото: УМВД по Кировской области

По всей стране вновь проходит конкурс «Народный участковый». Недавно в Кировской области закончился второй, региональный этап. По его итогам нашим народным участковым стал Андрей Белорыбкин, участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД России по городу Кирову. За него кировчане отдали больше всего голосов. «Комсомолка» пообщалась с Андреем узнала, как он пришел на службу и что ценит в ней больше всего.

«НАДО СТРЕМИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ ВСЕХ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ»

В 2012 году Андрей прошел срочную службу в Вооруженных силах РФ, и сразу после нее поступил в Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина на факультет правоохранительной деятельности. Именно там готовят кадры для службы участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска, ГАИ и других подразделений полиции. По окончанию ведомственного вуза нашему герою предложили занять вакансию участкового. В 2018 году Андрей пришел работать в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Кирову, который обслуживает территорию Первомайского района.

На данный момент он временно обслуживает два участка - свой, постоянный, и закрепленный за уехавшим в командировку коллегой. Население обоих участков составляет более 5 тысяч человек.

- Надо стремиться к тому, чтобы знать всех на своем участке. В лицо узнаю тех, кто состоит на профилактическом учете, а также проблемные семьи - за ними постоянно осуществляю контроль, - рассказывает наш герой. - В некоторых домах знаю вообще всех жильцов, где-то - только половину. Во время профилактических обходов знакомлюсь с людьми не только в домах, но и в организациях, учреждениях.

Участковый работает и с жильцами на своем участке, и с предпринимателями.

- В моей деятельности главная линия работы - профилактика преступлений и правонарушений, - делится Андрей. - Когда мы встречаемся с представителем организации или предпринимателем, то я обращаю внимание на техническую укрепленность объекта, на наличие камер, решеток, замков, выясняю есть ли договор с ЧОП или Росгвардией. Могу внести какие-то предложения - например, установить охранную сигнализацию или видеонаблюдение.

Андрей признается, что ему нравится работа с населением. Фото: УМВД по Кировской области

«ОБРАЩАЮТСЯ С РАЗНЫМИ ПРОСЬБАМИ О ПОМОЩИ»

Кировчане своему участковому доверяют. Причем не только благополучные граждане. Так один мужчина, которого Андрей постоянно держал в поле своего зрения как ведущего антисоциальный образ жизни, несмотря на проводимую профилактическую работу, совершил тяжкое преступление.

- Он позвонил мне и сказал, что в квартиру кроме меня никого не впустит. Мы заранее условились, что я постучу в дверь пять раз, - говорит Андрей. - Он сознался во всем, активно помогал следствию и наказание принял как должное.

Другой случай был, когда Андрей помог девушке, живущей на его участке, освободиться от супруга-тирана. Муж регулярно бил молодую жену, в том числе, когда та была беременна. Девушка обратилась в полицию. Участковый собрал необходимые материалы и было возбуждение уголовное дело по статье «Истязание женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Сейчас виновный отбывает наказание.

- Меня полностью устраивает работа. Мне нравится общаться с населением, держать с ним прямой живой контакт, - говорит Андрей. - Для жителей не будет из полиции никого ближе участкового. Эта должность обязывает постоянно контролировать и взаимодействовать с людьми. А они обращаются порой с самыми разными просьбами о помощи.

Как признался Андрей, на конкурс его выдвинули коллеги. Во время еженедельного оперативного совещания, когда решался вопрос о кандидате, весь коллектив проголосовал за него.

О своих заслугах наш герой говорить не любит. Однако с гордостью показывает полученную в марте этого года Почетную грамоту МВД России за личной подписью министра Владимира Колокольцева.

Третий, всероссийский этап конкурса «Народный участковый», где Андрей Белорыбкин представит Кировскую область, пройдет с 1 по 10 ноября. Подведение итогов и торжественное награждение состоится в преддверии 17 ноября - Дня участкового уполномоченного полиции.