В Кирове статуэтку кикиморки у «Парящего камня» законсервировали на зиму

Остальные фигурки на зиму не консервировали - только у «Парящего камня». Фото: vk.com/kikimoravyatskaya

В Кирове вятскую кикиморку, расположенную у фонтана «Парящий камень», законсервировали на зиму. Об этом сообщили в паблике «Городской Квест-Легенда «Вятская Кикимора».

- Кикиморка «Искренность» находится на консервации до весенне-летнего сезона 2023 года. Просим это учитывать при планировании маршрута выходного дня! Мы Вам обязательно сообщим, когда вновь откроем статуэтку, - пишут активисты.

При этом другие кикиморки на зиму не спрятаны. Общественники приглашают кировчан и гостей города посетить их.

Скорее всего, временное закрытие статуэтки связано с консервацией на зиму фонтанов. Их начали готовить к зиме в начале октября.