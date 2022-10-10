В Кирове готовят к зиме городские фонтаны

Работы завершатся на текущей неделе. Фото: admkirov.ru

В парках Кирова фонтаны консервируют к зиме. Об этом сообщает горадминистрация.

Сейчас их отключают и сливают с них воду. Работы уже проведены в сквере 60-летия СССР, на Театральной площади и в парке Победы. К консервации готовы «Парящий камень» и «Золотые рыбки». Проведена чистка и демонтаж, проверены резьбовые соединения.

Сейчас специалисты откачивают воду из чаши фонтана в Кочуровском парке. После этого рабочие очистят ее от грязи и соли. Заключительный этап - ограждение: на всех объектах установят антивандальные решетки и защитные конструкции, сообщили в горадминистрации. Все работы завершатся на текущей неделе.