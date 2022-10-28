В Кирове один из трех кандидатов на должность сити-менеджера снялся с конкурса

31 октября депутаты кировской Гордумы рассмотрят две кандидатуры на должность главы администрации. Фото: admkirov.ru

В Кирове один из трех кандидатов на пост сити-менеджера принял решение не участвовать в конкурсе. Как уточнили в городской администрации, речь идет о Николае Богачеве.

Таким образом, 31 октября депутаты кировской Гордумы рассмотрят две кандидатуры на должность главы администрации. Решение о назначении примут по итогам очередного заседания.

Конкурс на замещение вакантной должности состоялся 27 октября. Вячеслав Симаков и Николай Большаков прошли тест на знание законодательства. Кроме того, на собеседовании оценивался их опыт управленческой работы.