В Кирове мужчина нелегально проводил азартные игры в двух помещениях

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина незаконно организовал и проводил азартные игры. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

По данным ведомства, 29-летний кировчанин организовал игровые залы сразу в двух местах: в баре на улице 4-ой Пятилетки и в продуктовом магазине на Гражданской. Следователи обнаружили там платежные терминалы с установленным игровым обеспечением. Как сообщили в пресс-службе ведомства, работал «бизнес» мужчины с сентября по октябрь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Ведется расследование. Организатору грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, что такие случаи - не редкость в Кирове, к сожалению. Недавно мы писали об аналогичном случае. Подробнее - здесь.