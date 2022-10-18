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Происшествия18 октября 2022 14:57

В Кирове мужчина нелегально организовал игровой зал

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчине грозит лишение свободы за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Мужчине грозит лишение свободы за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове мужчина организовал нелегальный игровой зал. Подробности рассказали в областном Следственном комитете.

Как удалось установить, 39-летний мужчина организовал «игровуху» в нежилом помещении по улице Лепсе. Следователи обнаружили терминалы с установленнным игровым обеспечением с использованием Интернета. Подпольный зал работал в течение сентября-октября текущего года.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Ведется расследование. Виновному может грозить до двух лет лишения свободы.