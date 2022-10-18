В Кирове маршрут автобуса №23 станет прежним с 19 октября

Автобус №23 вновь начнет следовать по прежнему маршруту. Фото: kirovreg.ru

В Кирове автобус №23 снова будет ходить привычным маршрутом. Об этом сообщили в администрации города.

Маршрут автобуса менялся из-за реконструкции участка теплосетей на перекрестке улиц Пугачева и Некрасова. Движение там прекратили со 2 августа. Изначально работы предполагалось провести до 19 сентября, однако они затянулись еще на месяц. На данный момент они завершены.

Маршрут восстановится с завтрашнего дня, 19 октября: автобус №23 начнет ходить по улице Щорса, Пугачева, Некрасова и далее по привычному пути.