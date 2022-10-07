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Общество7 октября 2022 13:20

На перекрестке улиц Некрасова и Пугачева движение транспорта откроют после 15 октября

На следующей неделе подрядчик заасфальтирует участок, где выполнялись раскопки
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Реконструкция тепловых сетей на участке завершена. Фото: admkirov.ru

Реконструкция тепловых сетей на участке завершена. Фото: admkirov.ru

На участке улиц Некрасова и Пугачева в Кирове планируют завершить работы и открыть движение транспорта после 15 октября. Как уточнили в городской администрации, сейчас на участке укладывают слои из щебня и песка.

На следующей неделе проведут асфальтирование территории, где выполнялись раскопки. Кроме того, в ближайшие дни завершится реконструкция сетей на улицах Свердлова и Розы Люксембург.

Отметим, что движение на перекрестке улиц Некрасова и Пугачева частично перекрыто на протяжении нескольких месяцев. Из-за этого возникают заторы на соседних улицах, в том числе, на пересечении Ивана Попова и Щорса.