В Кирове на ремонт Приказной избы выделили свыше 18 миллионов рублей

В здании уже начались подготовительные работы. Фото: kirovreg.ru

В Кирове на ремонт Приказной избы выделили более 18 миллионов рублей. Об этом сообщает правительство региона.

Здание отреставрируют в рамках подготовки к 650-летию областного центра. 3 октября с подрядчиком, который займется ремонтом, уже заключили контракт. На данный момент идут подготовительные работы, которые продлятся около недели. Следующим этапом станет ремонт стен и крыши. На все это выделено 18,3 миллиона рублей.

Как мы сообщали ранее, к юбилею Кирова в областном центре приведут в порядок и другие объекты культурного наследия: Герценку, Вятское художественное училище, Репинский особняк и другие. К 650-летию города также отремонтируют фасад драмтеатра.