В Кировской области утвердили новую структуру органов исполнительной власти

Новую структуру утвердил своим указом губернатор Александр Соколов. Фото: kirovreg.ru

Согласно документу, министерство строительство, энергетики и ЖКХ поделили на два ведомства: министерство строительства и министерство энергетики и ЖКХ. Аналогичным образом ранее разделили министерство спорта и молодежной политики.

С учетом изменений структура органов исполнительной власти Кировской области будет выглядеть следующим образом:

- администрация губернатора и правительства региона;

- 19 министерств;

- управление ветеринарии;

- управление госслужбы занятости населения;

- управление массовых коммуникаций;

- управление проектной деятельности при правительстве;

- Госжилинспекция;

- Гостехнадзор;

- Госстройнадзор;

- РСТ.

Подробности можно найти в указе.