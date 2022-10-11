В Кировской области утвердили новую структуру органов исполнительной власти

Новую структуру утвердил своим указом губернатор Александр Соколов. Фото: kirovreg.ru
Согласно документу, министерство строительство, энергетики и ЖКХ поделили на два ведомства: министерство строительства и министерство энергетики и ЖКХ. Аналогичным образом ранее разделили министерство спорта и молодежной политики.
С учетом изменений структура органов исполнительной власти Кировской области будет выглядеть следующим образом:
- администрация губернатора и правительства региона;
- 19 министерств;
- управление ветеринарии;
- управление госслужбы занятости населения;
- управление массовых коммуникаций;
- управление проектной деятельности при правительстве;
- Госжилинспекция;
- Гостехнадзор;
- Госстройнадзор;
- РСТ.
Подробности можно найти в указе.