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Общество30 сентября 2022 10:10

В Кировской области на профессиональных охранников в школах выделили 23,5 миллиона рублей

Кадры будут работать непосредственно в учебных заведениях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ставки профессиональных охранников введут также в сферах культуры и здравоохранения.

Ставки профессиональных охранников введут также в сферах культуры и здравоохранения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области выделено 23,5 миллиона рублей на повышение безопасности образовательных учреждений. Такое поручение дал губернатор Александр Соколов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Охрану детских учреждений надо выводить на профессиональный уровень. Чтобы наши дети были в безопасности, а родители были спокойны за них, - заявил губернатор.

Напомним, ранее мы сообщали, что в кировских образовательных учреждениях введут ставки профессиональных охранников в школах и техникумах, а также в сферах культуры и здравоохранения. Такие сотрудники будут работать непосредственно в учебных заведениях.