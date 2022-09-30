В Кировской области на профессиональных охранников в школах выделили 23,5 миллиона рублей

Ставки профессиональных охранников введут также в сферах культуры и здравоохранения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области выделено 23,5 миллиона рублей на повышение безопасности образовательных учреждений. Такое поручение дал губернатор Александр Соколов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Охрану детских учреждений надо выводить на профессиональный уровень. Чтобы наши дети были в безопасности, а родители были спокойны за них, - заявил губернатор.

Напомним, ранее мы сообщали, что в кировских образовательных учреждениях введут ставки профессиональных охранников в школах и техникумах, а также в сферах культуры и здравоохранения. Такие сотрудники будут работать непосредственно в учебных заведениях.