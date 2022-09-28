В кировских школах будут работать профессиональные охранники

Сотрудники будут заведены в штат образовательных учреждений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В кировских школах введут ставки профессиональных охранников. Как сообщает областное правительство, такую меру безопасности приняли после трагедии в Ижевске.

- Мы выделяем из областного бюджета финансовые средства для того, чтобы в школах ввести ставки профессиональных охранников. Эти сотрудники будут заведены непосредственно в штат учебных заведений. В дальнейшем стоит задача создать муниципальные охранные предприятия, - заявил губернатор региона Александр Соколов.

Сейчас Минобр Кировской области разрабатывает требования к кадрам, которые будут обеспечивать охрану школ. Работа ведется совместно со специалистами Росгвардии.