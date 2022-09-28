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Общество28 сентября 2022 12:40

В кировских школах будут работать профессиональные охранники

Областной Минобр разрабатывает требования к кадрам
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сотрудники будут заведены в штат образовательных учреждений.

Сотрудники будут заведены в штат образовательных учреждений.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В кировских школах введут ставки профессиональных охранников. Как сообщает областное правительство, такую меру безопасности приняли после трагедии в Ижевске.

- Мы выделяем из областного бюджета финансовые средства для того, чтобы в школах ввести ставки профессиональных охранников. Эти сотрудники будут заведены непосредственно в штат учебных заведений. В дальнейшем стоит задача создать муниципальные охранные предприятия, - заявил губернатор региона Александр Соколов.

Сейчас Минобр Кировской области разрабатывает требования к кадрам, которые будут обеспечивать охрану школ. Работа ведется совместно со специалистами Росгвардии.