В кировских школах будут работать профессиональные охранники

Сотрудники будут заведены в штат образовательных учреждений.
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В кировских школах введут ставки профессиональных охранников. Как сообщает областное правительство, такую меру безопасности приняли после трагедии в Ижевске.
- Мы выделяем из областного бюджета финансовые средства для того, чтобы в школах ввести ставки профессиональных охранников. Эти сотрудники будут заведены непосредственно в штат учебных заведений. В дальнейшем стоит задача создать муниципальные охранные предприятия, - заявил губернатор региона Александр Соколов.
Сейчас Минобр Кировской области разрабатывает требования к кадрам, которые будут обеспечивать охрану школ. Работа ведется совместно со специалистами Росгвардии.