В Кировской области начала работу горячая линия для семей мобилизованных

Горячая линия 122 (доб. 2) работает с 8.00 до 20.00 без выходных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области с 29 сентября открыли горячую линию для семей мобилизованных. Об этом сообщили в правительстве региона.

Родственники призванных на службу в рамках частичной мобилизации могут обратиться со своими просьбами по телефону 122 (доб. 2).

Напомним, что 27 сентября глава региона Александр Соколов поручил создать в нашей области службу помощи семьям мобилизованных. Он отметил, что во всех муниципальных образованиях необходимо определить специалистов которые без промедления будут откликаться на просьбы, с которыми обращаются родственники отправившихся на службу в связи со специальной военной операцией.

Социальные координаторы и волонтеры будут оказывать помощь в решении вопросов в сфере социального обеспечения, здравоохранения, образования, бытовых и коммунальных услуг. Помимо этого, они смогут оказать психологическую помощь.

Кто именно из социальных координаторов должен помочь в решении их вопросов, а также получить все необходимые консультациии члены семей также могут узнать по телефону 122 (доб. 2)

Горячая линия 122 (доб. 2) работает с 8.00 до 20.00 без выходных.