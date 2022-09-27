В Кировской области создадут службу помощи семьям мобилизованных

Глава региона поставил задачу: создать подобные службы во всех муниципальных образованиях. Фото: kirovreg.ru

В Кирове 27 сентября прошло заседание областной призывной комиссии. Его провел возглавляющий ее губернатор Александр Соколов, сообщили в правительстве региона.

На заседании обсудили вопросы частичной мобилизации в Кировской области. Александр Валентинович отметил, что необходимо организовать поддержку семей мобилизованных.

- При областной призывной комиссии будет создана служба помощи таким семьям, - сказал глава региона. - В кратчайшие сроки - до 29 сентября - списки всех мобилизованных должны быть переданы в органы социальной защиты муниципалитетов. По каждой семье нужно провести работу индивидуально: выяснить, в чем семья нуждается, в чем ей требуется помощь.

Губернатор поручил определить специалистов, которые будут без промедления откликаться на обращения таких семей и оказывать необходимое содействие.

По словам главы региона, это может быть помощь в быту, например, отремонтировать кран в квартире. Так и в решении более значимых вопросов, например, устроить ребенка в детский сад.

- Наша задача - не оставить без помощи жен и матерей, которые проводили на специальную военную операцию своих близких - мужей, сыновей. Они должны чувствовать, что поддержка есть, - подчеркнул Александр Соколов.