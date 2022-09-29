В Кировской области у 14 мобилизованных отозвали повестки

В областном штабе ОНФ отметили, что помогают отстаивать права людей, действуя в рамках законодательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области 14 жителям повестки вручили ошибочно. Как сообщили в региональном штабе ОНФ, у одних подтвердилась законность отсрочки, у других повестки отозвали совсем.

Так, одного из мужчин призвали по месту временной регистрации — во время работы на вахте. А по месту основной прописки у него есть бронь от работодателя. Это подтверждают документы, которые есть в военкомате г. Усинска. Кроме того, он комиссован по состоянию здоровья. Благодаря усилиям кировских активистов и регионального правительства повестку отозвали.

Повестку отозвали и у молодого человека, который учится на первом курсе ординатуры в медакадемии и имеет право на отсрочку.

Общественники также помогли обратившейся к ним женщине. Она недавно получила серьезные травмы, попав в аварию. Повестка пришла ее мужу. При этом ее сын уже отправился на службу. У молодого человека дома осталась жена, которая не работает, так как ухаживает за ребенком-инвалидом. Обратившаяся к активистам женщина опасалась, что если и муж отправится на службу, некому будет заботиться о ней и семье сына.

В областном штабе ОНФ отметили, что помогают отстаивать только законные права людей, действуя в рамках законодательства. Подробный алгоритм действий, как можно обратиться к активистам, можно посмотреть здесь.

ВАЖНО

«Комсомольская правда» также помогает разбираться со случаями ошибочного призыва. Обратиться со своим вопросом можно следующим образом:

- на электронную почту priziv@kp.ru. На вопросы отвечает военный обозреватель, полковник Виктор Баранец;

- в телеграм-бот «Горячая линия «КП» по мобилизации».

При обращении указывайте следующие данные:

1) ФИО;

2) Описание проблемы;

3) Ваш регион;

4) Контактные данные;

5) Военкомат, из которого пришла повестка.

Напомним, что в области также работает круглосуточная горячая линия по вопросам мобилизации - телефон 122.