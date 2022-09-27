Пришла повестка по ошибке: что делать кировчанам, если их незаконно пытаются призвать на службу по частичной мобилизации

Призвать на службу по частичной мобилизации могут по ошибке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональное отделение ОНФ помогает жителям Кировской области, которым повестка пришла по ошибке.

- За первые сутки пять человек из числа обратившихся в Народный фронт не были мобилизованы. По нескольким десяткам людей проводится проверка оснований для отмены или отсрочки мобилизации. А мы готовы дать первые рекомендации тем, кто обращается к нам за помощью, - сообщают активисты.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Общественники составили алгоритм действий:

1. Не ждать и не тянуть время.

- Если вы обращаетесь к нам за несколько часов до явки на сборный пункт, это сильно осложняет нам задачу. Формирование списков людей, основания для мобилизации которых надо проверить, потом сама проверка - все это занимает время, - комментируют активисты.

2. Действовать самим незамедлительно. В случае, если у призываемого проблемы со здоровьем, необходимо обратиться в военкомат с подтверждающими документами и написать заявление на имя начальника о прохождении медкомиссии. Если его отказываются принимать - обращайтесь в военную прокуратуру. Вместе с этим присылайте все данные активистам, как это сделать, указано здесь.

3. В случае, если призываемый - единственный кормилец в семье, имеет на иждивении двух и более малолетних детей, или единственный сын, также нужно срочно идти в военкомат с подтверждающими документами. Сослаться можно на решение областной призывной комиссии - протокол №2 от 26.09.2022. В случае проблем - прислать данные активистам, как это сделать, указано здесь.

Активисты уточнили, что касательно возраста они ориентируются на федеральный закон №53-ФЗ.

- Обратите внимание, мы не можем консультировать по узким вопросам призыва. Консультации оказывают по номеру 122. Мы собираем данные о тех, кому уже пришла повестка, а человек считает, что у него есть основания для отсрочки или для отмены решения о призыве. Далее решаем вопрос отдельно по каждому человеку вместе с правительством региона и призывными комиссиями, - подчеркивают в ОНФ.

Общественники просят четко следовать указанному алгоритму при обращении, поскольку это экономит время, которое сейчас дорого.

ВАЖНО

«Комсомольская правда» также помогает разбираться со случаями ошибочного призыва. Обратиться со своим вопросом можно следующим образом:

- на электронную почту priziv@kp.ru. На вопросы отвечает военный обозреватель, полковник Виктор Баранец;

- в телеграм-бот «Горячая линия «КП» по мобилизации».

При обращении указывайте следующие данные:

1) ФИО;

2) Описание проблемы;

3) Ваш регион;

4) Контактные данные;

5) Военкомат, из которого пришла повестка.