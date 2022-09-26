В Зуевском районе в ДТП погибла женщина и пострадали два ребенка

В аварии пострадали два ребенка-пассажира машин, а также водитель одного из автомобилей. Фото: ГИБДД Кировской области

В Зуевском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 24 сентября в 13.30. На 9 км трассы «Зуевка - Богородское - Кырчаны» столкнулись встречные «Шевроле Нива» и «Лада Калина». В результате погибла 45-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Травмы получили три человека: 9-летняя девочка из «Калины», 58-летний водитель «Шевроле» и его пассажир, 9-летний мальчик.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Всего с 23 по 25 сентября на дорогах Кировской области произошло 16 ДТП. В них погибли 2 человека и 22 пострадали.