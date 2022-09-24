В Нововятске иномарка насмерть сбила женщину-пешехода

Авария случилась на улице Производственной в Нововятском районе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Нововятске насмерть сбили женщину-пешехода. О происшествии сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 23 сентября в 19.25. У дома №4г по улице Производственной «Субару» сбил 60-летнюю женщину-пешехода. По предварительным данным, она шла по краю проезжей части во встречном направлении. Удар оказался слишком сильным, женщина скончалась от полученных травм.

По факту произошедшего проводится проверка. Полиция устанавливает все причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.