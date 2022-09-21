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Общество21 сентября 2022 9:38

В ноябре в Кировскую область поступят семь новых автобусов

Власти заключили контракт с компанией-поставщиком
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Транспортные средства поставит компания «Лига Авто». Фото: kirovreg.ru

Транспортные средства поставит компания «Лига Авто». Фото: kirovreg.ru

В ноябре в Кировскую область поставят новые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Аукцион по поставке семи «ЛиАЗов» выиграла компания «Лига Авто». Стоимость контракта составила 96,6 миллиона рублей. Транспорт должен приехать в Кировскую область 15 ноября.

Конкурс объявили на средства, сэкономленные ранее на закупке 51 автобуса. Стоит отметить, что сейчас, во время второго аукциона, также удалось сэкономить порядка 24 миллионов рублей. Власти планируют объявить третий - на поставку еще одного-двух транспортных средств.