Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 8:46

Мост через Молому закроют на ремонт с 17 сентября

Движение пешеходов и всех видов транспорта по мосту будет запрещено
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ограничения продлятся до 2 октября. Фото: kirovreg.ru

Ограничения продлятся до 2 октября. Фото: kirovreg.ru

Ремонт моста через Молому начнется 17 сентября. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье».

С 00.00 движение по мосту на 337 км трассы «Вятка» полностью закрывается для пешеходов и всех видов транспорта. Перекрытие продлится до 2 октября. Для автомобилистов есть альтернативные виды маршрута: в направлениях «Киров-Советск-Яранск» и «Киров-Суна-Лебяжье-Яранск».

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Советском районе для большегрузов запретили проезд по мосту через Кокшагу. Ограничение касается транспортных средств с максимальной разрешенной массой более 15 тонн.