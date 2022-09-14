Мост через Молому закроют на ремонт с 17 сентября

Ограничения продлятся до 2 октября. Фото: kirovreg.ru

Ремонт моста через Молому начнется 17 сентября. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье».

С 00.00 движение по мосту на 337 км трассы «Вятка» полностью закрывается для пешеходов и всех видов транспорта. Перекрытие продлится до 2 октября. Для автомобилистов есть альтернативные виды маршрута: в направлениях «Киров-Советск-Яранск» и «Киров-Суна-Лебяжье-Яранск».

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Советском районе для большегрузов запретили проезд по мосту через Кокшагу. Ограничение касается транспортных средств с максимальной разрешенной массой более 15 тонн.