В Советском районе для большегрузов запретили движение по мосту через Кокшагу

Сроки снятия ограничений не сообщаются. Фото: kirovreg.ru

В Советском районе ограничили движение по мосту через Кокшагу. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Речь идет о мосте на 31 км автодороги «Криуша-Советск-Лебяжье-Морчата». Запрет движения касается транспортных средств с максимальной разрешенной массой более 15 тонн. Водителей просят выбирать пути объезда по трассе «Киров-Малмыж-Вятские Поляны». Сроки возобновления движения по мосту не сообщаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 19 по 29 сентября мост через Молому будет закрыт на плановый ремонт. Для автомобилистов предусмотрен альтернативный маршрут. Подробнее об этом можно узнать здесь.