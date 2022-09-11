В Кировской области назвали самые необычные имена, которые давали новорожденным в августе

Всего за минувший месяц на свет появились более 800 малышей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство юстиции Кировской области опубликовало список популярных и необычных имен малышей, родившейся в августе.

Самыми редкими именами для мальчиков стали - Борис, Ринат, Мирузеир. У девочек - Осия, Розалина, Поликсения. А самые популярные имена месяца - Лев, Александр, Михаил, Анна, София и Алиса.

Всего, по сообщению ведомства, за август текущего года в регионе родились 874 малыша: 440 девочек и 434 мальчиков. Отметим также, что в июле, согласно статистике Минюста, на свет появились 772 новорожденных.