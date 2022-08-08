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Общество8 августа 2022 8:56

Добрыня, Лука и Пелагея: какие редкие и необычные имена кировчане дали своим детям в июле 2022 года

Региональный Минюст подвел статистику за минувший месяц
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Всего за месяц в Кировской области на свет появились более 700 малышей.

Всего за месяц в Кировской области на свет появились более 700 малышей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, какие самые редкие, необычные и популярные имена получили малыши, родившиеся в Кирове в июле 2022 года. Статистику подвело министерство юстиции региона.

Самыми редкими мужскими именами стали Артур, Добрыня, Гавриил, Лука. Девочки получили такие необычные имена, как Евдокия, Пелагея, Рубина, Калерея. Среди самых популярных имен для мальчиков в июле оказались Артем, Иван, Михаил. Наиболее распространенные женские имена в минувшем месяце - Дарья, Мария, Ева.

Как добавили в Минюсте, за июль 2022 года сотрудники ЗАГСа составили 772 актовых записи о рождении малыша. Для сравнения, в июне на свет появились 670 детей.