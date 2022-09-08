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Общество8 сентября 2022 7:38

С 8 сентября в детсады, школы и больницы Кирова начнут подавать отопление

Ресурс появится в соцучреждения по заявкам их руководителей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Для жилфонда отопительный сезон еще не начался.

Для жилфонда отопительный сезон еще не начался.

Фото: Мария ЛЕНЦ

С сегодняшнего дня, 8 сентября, в соучреждения Кирова начнут подавать отопление. Об этом сообщает горадминистрация.

Тепло появится в учреждениях здравоохранения, образования и социально-культурной сферы по заявкам руководителей. Все организации уже получили паспорта готовности, а в некоторые ресурс поступил еще раньше. «Т Плюс» разработает график очередности включения и ежедневно будет получать данные о подаче ресурса в здания.

Напомним, ранее мы сообщали, что к зиме готовы 75% жилфонда Кирова. Тепло в многоквартирные дома подадут, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать отметку в +8 градусов в течение пяти дней.