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Общество7 сентября 2022 11:47

В Кирове 75% жилфонда готовы к отопительному сезону

180 паспортов готовности уже выданы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться на отметке не выше +8 градусов.

Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться на отметке не выше +8 градусов.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кирове к зиме готовы 75% жилфонда. Об этом сообщает горадминистрация.

По состоянию на начало недели, в областном центре выдали 180 паспортов готовности. 39 из них получили УК, еще 123 - ТСЖ. Тепловая инспекция проверяет документы по 2220 жилым домам.

В мэрии также уточнили, что отопительный сезон начнется строго по графику, даже если УК не успеет получить паспорт готовности. Однако каждая организация понесет свое наказание: руководителю грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей.

Добавим также, что отопление будут включать в случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней будет сохраняться на отметке не выше +8 градусов. В соцучреждения ресурс могут подать и раньше, по заявкам их руководителей в теплоснабжающую компанию.