В Кирове из колледжа эвакуировали 70 человек из-за похожего на мину предмета

Предмет оказался взрывателем от учебной мины. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове эвакуировали учащихся колледжа из-за найденного предмета, похожего на мину. Об инциденте рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Происшествие случилось 2 сентября в Кировском колледже музыкального искусства им. И.В. Казенина. Во время ремонта в одном из кабинетов обнаружили предмет защитного цвета с маркировкой, похожий на мину. На место вызвали представителей экстренных служб, которые эвакуировали 70 человек.

Находку осмотрели взрывотехники ОМОН «Вятич». По их вердикту, предметом оказался взрыватель от учебной противотанковой мины, который не представлял никакой опасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове рабочие обнаружили мину во время раскопок. Подробнее - здесь.