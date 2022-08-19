В Кирове рабочие выкопали мину во время земляных работ

Взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели найденный боеприпас и увезли его с собой для дальнейшего уничтожения. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове во время земляных работ откопали мину. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Находку обнаружили 18 августа во время демонтажа старого здания. Рабочие выкопали предмет, похожие на боеприпас, и сообщили об этом в правоохранительные органы. Представители экстренных служб, приехавшие на вызов, оперативно эвакуировали жильцов из многоквартирного дома, находящегося в непосредственной близости от места происшествия.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии «Вятич» установили, что предмет и правда является боеприпасом: рабочим удалось найти 120 мм мину. Выяснить год, маркировку и наличие взрывателя не удалось из-за сильной коррозии. Сотрудники Росгвардии увезли мину на войсковое стрельбище ведомства, где успешно уничтожили.