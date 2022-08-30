В Кирове врачи спасли мать и дочь, пострадавших в ДТП в Мурашинском районе

Женщине при поступлении требовалась немедленная операция, девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи спасли мать и дочь, попавших в аварию. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Жуткое ДТП с тремя погибшими случилось в начале августа. В нем пострадали четверо человек, в том числе 33-летняя женщина и ее 6-летняя дочь. Их оперативно доставили в областную травматологию с помощью санавиации.

Матери требовалась операция - лапаротомия. Вмешательство провели в день поступления на базе экстренного приемного покоя. После операции ее в тяжелом состоянии перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Дочь получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ребенка госпитализировали в детское травматологическое отделение под наблюдение специалистов.

На данный момент обеих пациенток выписали домой, где они продолжают амбулаторное лечение.

Всего с начала года помощь в областной травматологии получили более 1000 человек, пострадавших в ДТП.