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Общество30 августа 2022 6:29

В Кирове до конца декабря достроят две секции проблемного дома на Гороховской

На конкурсе определили подрядчика, который займется этим
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Окончание строительства дома поможет решить проблему 141 дольщика. Фото: vk.com/kirovreg43

Окончание строительства дома поможет решить проблему 141 дольщика. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кирове до конца декабря 2022 года достроят проблемный дом на Гороховской. Об этом сообщили в правительстве региона.

Речь идет о 1 и 2 секции дома №81. Недавно состоялся конкурс, определивший подрядчика, который займется достройкой здания. Им стало ООО СЗ «СМУ-16». Организации предоставят земельные участки, взамен она закончит возведение и введет объекты в эксплуатацию. До 27 декабря работы должны быть завершены. Отметим, что окончание строительства и сдача секций дома позволят получить жилье еще 141 обманутому дольщику.

Напомним, ранее мы сообщали, что до конца 2023 года планируется закончить возведение проблемных домов по улице Мичуринской и Березниковскому переулку. Их достроят за счет средств областного бюджета и «Фонда развития территорий».