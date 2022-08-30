В Кирове до конца декабря достроят две секции проблемного дома на Гороховской

Окончание строительства дома поможет решить проблему 141 дольщика. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кирове до конца декабря 2022 года достроят проблемный дом на Гороховской. Об этом сообщили в правительстве региона.

Речь идет о 1 и 2 секции дома №81. Недавно состоялся конкурс, определивший подрядчика, который займется достройкой здания. Им стало ООО СЗ «СМУ-16». Организации предоставят земельные участки, взамен она закончит возведение и введет объекты в эксплуатацию. До 27 декабря работы должны быть завершены. Отметим, что окончание строительства и сдача секций дома позволят получить жилье еще 141 обманутому дольщику.

Напомним, ранее мы сообщали, что до конца 2023 года планируется закончить возведение проблемных домов по улице Мичуринской и Березниковскому переулку. Их достроят за счет средств областного бюджета и «Фонда развития территорий».