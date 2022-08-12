В Кирове до конца 2023 года достроят проблемные дома на улице Мичуринской и в Березниковском переулке

Найти подрядчиков и продолжить строительство власти планируют осенью-зимой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове до конца 2023 года планируют достроить три проблемных дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Речь идет о долгостроях по адресам: улица Мичуринская, 3 и Березниковский переулок, 38 и 40. Первый дом должны были сдать еще в 2016 году, но застройщик, ООО «ЖК «Виктория», обанкротился. Степень готовности здания - 15%.

Дома №38 и 40 по Березниковскому переулку строила компания ООО «Тектон», которую также признали банкротом в 2018 году. Первый объект готов на 7%, строительство второго еще даже не начиналось.

На данный момент решено, что проблемные дома достроят за счет «Фонда развития территорий» и областного бюджета. В августе планируется получить заключение экспертизы по проекту завершения работ зданий в Березниковском переулке, в октябре - на Мичуринской. Осенью-зимой власти найдут подрядчиков, которые продолжат строительство. До 31 декабря 2023 года объекты планируется сдать.