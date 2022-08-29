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Происшествия29 августа 2022 8:26

В Орловском районе два подростка упали с заброшенного здания

Сейчас один из них находится в больнице
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Одного из детей пришлось госпитализировать.

Одного из детей пришлось госпитализировать.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орловском районе двое подростков упали с неэксплуатируемого здания. О происшествии рассказал врио губернатора Александр Соколов во время планерки.

Известно, что ЧП случилось в деревне Кузнецы. Дети упали с высоты второго этажа. Один из них получил травму и находится в больнице. Глава региона поручил Минздраву сделать все возможное для лечения пострадавшего, в том числе подростка, на которого в Котельниче упала плита перекрытия. Он находится в реанимации.

- Обращаюсь ко всем главам образований: проверить территории всех неэксплуатируемых зданий и обеспечить безопасность. Здания должны быть огорожены, доступ в них ограничен. 2 сентября администрации должны предоставить отчеты о проведенных исследованиях и перечни принятых мер. Из-за нашей беспечности дети страдать не должны, - заявил врио губернатора.