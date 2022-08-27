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Общество27 августа 2022 11:12

Стала известна причина массового отключения электричества в Кирове и районах области

В региональном МЧС сообщили о сбое в работе оборудования на подстанции
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Из-за сбоя в работе оборудования на подстанции местами в Кирове перестали работать светофоры

Из-за сбоя в работе оборудования на подстанции местами в Кирове перестали работать светофоры

Фото: Анна МАМАЕВА

В ГУ МЧС по Кировской области прокомментировали причину массового отключения электричества вечером в пятницу, 26 августа. По информации ведомства, на подстанции «Вятка» в Кирово-Чепецком районе произошел сбой в работе оборудования.

Уточняется, что возобновить подачу электричества в дома удалось в короткие сроки. На подстанцию выехали оперативные службы, которые переподключили потребителей. В 19.08 электроснабжение оказалось полностью восстановлено.

Напомним, что 3 июня в Кирове произошел пожар на электрической подстанции в Ленинском районе. Из-за возгорания в ряде микрорайонов отключились светофоры, в городе образовались пробки.