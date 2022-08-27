В Кирове иномарка насмерть сбила мотоциклиста

От полученных травм 44-летний мотоциклист погиб. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 26 августа, в Кирове произошло смертельное ДТП. На улице Советской у дома №2 иномарка насмерть сбила мотоциклиста.

Как уточнили в УГИБДД по Кировской области, за рулем автомобиля «Рено» находилась 33-летняя женщина. Водитель в 19.20 выезжала с прилегающей территории, не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом «Ямаха».

В результате в аварии от полученных травм скончался 44-летний мужчина. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Напомним, что в тот же день в Уржумском районе машина вылетела в кювет и опрокинулась, водитель погиб.