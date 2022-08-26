В Уржумском районе машина вылетела в кювет и опрокинулась, водитель погиб

ДТП случилось на трассе «Киров - Малмыж - Вятские Поляны». Фото: ГИБДД Кировской области

В Уржумском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 26 августа около 00.20. На 25 км автодороги «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» «Опель» вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. Возможно, водитель не справился с управлением или ему стало плохо. По данным ведомства, 61-летний мужчина, находившийся за рулем авто, погиб.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть аварий. В них пострадали пять человек и погиб один.