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Происшествия9 августа 2022 9:39

В Кирове сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Мужчина получил травмы в результате аварии
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на улице Карла Маркса. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла на улице Карла Маркса. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове иномарка сбила мужчину-пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 8 августа в 09.18. У дома №140 по улице Карла Маркса «Тойота Рав 4» сбила 40-летнего мужчину. По предварительным данным ведомства, тот переходил дорогу в неустановленном месте. Вероятно, водитель просто не успел затормозить или не заметил мужчину. В результате пешеход получил травмы, насколько серьезные - не сообщается.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре аварии. В них два человека погибли и шестеро получили травмы разной степени тяжести.