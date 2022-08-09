В Кирове сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Авария произошла на улице Карла Маркса. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове иномарка сбила мужчину-пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 8 августа в 09.18. У дома №140 по улице Карла Маркса «Тойота Рав 4» сбила 40-летнего мужчину. По предварительным данным ведомства, тот переходил дорогу в неустановленном месте. Вероятно, водитель просто не успел затормозить или не заметил мужчину. В результате пешеход получил травмы, насколько серьезные - не сообщается.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре аварии. В них два человека погибли и шестеро получили травмы разной степени тяжести.